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NTV: в ФРГ задержали подозреваемого в нападении на посетителей бара в Билефельде

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении нападения на посетителей одного из баров в Билефельде на западе ФРГ. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

Источник: Reuters

По его информации, мужчину задержали в Хайлигенхаусе, недалеко от Дюссельдорфа. Представитель полиции заявил, что «почти наверняка» задержанный является главным подозреваемым.

Газета Bild ранее сообщила, что неизвестный напал с ножом на посетителей одного из баров в Билефельде. Инцидент произошел около 04:20 (05:20 мск) перед баром Cutie. Пострадали как минимум пять человек, из них четверо получили тяжелые травмы. По данным следствия, преступник атаковал без разбора. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, при этом он потерял свой рюкзак. В нем позже обнаружили оружие и бутылку с горючей смесью.

По информации полиции, подозреваемым является 35-летний сириец из Харзевинкеля, который, по имеющейся информации, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.