NTV: в ФРГ задержали подозреваемого в нападении на посетителей бара в Билефельде

Газета Bild ранее сообщила, что неизвестный напал с ножом на посетителей одного из баров в Билефельде. Инцидент произошел около 04:20 (05:20 мск) перед баром Cutie. Пострадали как минимум пять человек, из них четверо получили тяжелые травмы. По данным следствия, преступник атаковал без разбора. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, при этом он потерял свой рюкзак. В нем позже обнаружили оружие и бутылку с горючей смесью.