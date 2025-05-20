Московский суд признал незаконным перевод мужем Блиновской 9 миллионов своему отцу

Столичный Арбитражный суд принял решение признать недействительным платеж, который сделал супруг блогера Елены Блиновской Алексей в адрес своего отца. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в газете «Известия».
Муж Блиновской перевел порядка девяти миллионов рублей своему отцу, как «материальную помощь».
Платеж был совершен еще в прошлом году, как рассказал представитель финуправляющего. Уже тогда на пару было возбуждено дело о банкротстве.
Поэтому московский суд постановил взыскать почти девять миллионов рублей с супругов, так как ответственность за это они несут совместно, уточнили в издании.
У четверых детей блогера Елены Блиновской могут забрать элитную квартиру на Серпуховском Валу в Москве, которую им ранее подарил их дед Олег Останин. По имеющимся сведениям, в 2020 году он заключил договор дарения. С того момента три сына и одна дочка «королевы марафонов» имеют доли в квартире площадью 152 квадратных метра.
3 марта Блиновскую приговорили к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Председатель шаманского религиозного общества Елена Ведара в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила, что «королева марафонов» может оказаться на свободе раньше назначенного срока.