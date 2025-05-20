Московский суд признал незаконным перевод мужем Блиновской 9 миллионов своему отцу

У четверых детей блогера Елены Блиновской могут забрать элитную квартиру на Серпуховском Валу в Москве, которую им ранее подарил их дед Олег Останин. По имеющимся сведениям, в 2020 году он заключил договор дарения. С того момента три сына и одна дочка «королевы марафонов» имеют доли в квартире площадью 152 квадратных метра.