В Приморье передано в суд дело о хищении из бюджета почти 250 млн рублей

По версии следствия, в период с сентября 2022 по февраль 20023 года обвиняемый «незаконно заключил три дополнительных соглашения к государственному контракту на строительство крытого ледового катка в пос. Кавалерово и два дополнительных соглашения к контракту на строительство объекта по защите от наводнений в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района». В первом случае сумма аванса была увеличена на 164 млн руб., во втором — на 83 млн руб. Однако оба объекта в сроки контракта построены не были.