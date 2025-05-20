На Кубе готовятся выпускать российские карты «Мир»

«В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты “Мир” в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают», — заявила Дельгадо Портал, ее слова приводят «Известия». По ее словам, карты российской платежной системы уже принимаются на территории Кубы, и российские туристы могут использовать их для оплаты товаров и услуг в стране. Она уточнила, что не все банки Кубы будут выпускать эти карты, а процесс их внедрения требует детальной проработки.