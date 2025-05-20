На Кубе готовятся выпускать российские карты «Мир»

Карты «Мир» готовят к выпуску на Кубе.
Банки на Кубе начали подготовку к выпуску карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо Портал.
«В данный момент идет работа над тем, чтобы выпускать карты “Мир” в кубинских банках. Ответственные органы серьезно над этим работают», — заявила Дельгадо Портал, ее слова приводят «Известия». По ее словам, карты российской платежной системы уже принимаются на территории Кубы, и российские туристы могут использовать их для оплаты товаров и услуг в стране. Она уточнила, что не все банки Кубы будут выпускать эти карты, а процесс их внедрения требует детальной проработки.
Глава ЦБ Кубы также выразила уверенность, что карты «Мир» будут востребованы не только среди российских туристов, но и среди кубинцев, особенно тех, кто часто ездит в Россию. По ее словам, уже есть определенные подвижки в организации выпуска карт, и эта инициатива открывает новые возможности для банковской системы страны.