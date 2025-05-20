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В ГД рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды

Злоумышленники через фишинговые сайты получают доступ к персональной информации.

В разгар летнего сезона, когда традиционно проводятся плановые отключения горячего водоснабжения, участились случаи мошеннических рассылок.

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, преступники массово рассылают поддельные уведомления о графике отключений воды, маскируя под них фишинговые атаки.

По словам парламентария, входящие в такие письма ссылки перенаправляют пользователей на мошеннические сайты-двойники, где под предлогом проверки графика отключений выманивают конфиденциальную информацию — паспортные данные, номера телефонов и банковских карт. Особую опасность эти схемы представляют в период с мая по август, когда жители активно интересуются графиком отключения горячей воды.

Получив доступ к персональным данным, злоумышленники могут использовать их для оформления кредитов на имя жертвы или других противоправных действий. В связи с этим Колунов призвал россиян проявлять особую осторожность при переходе по ссылкам из подобных писем и рекомендовал уточнять информацию о плановых отключениях только через официальные источники управляющих компаний.

Эксперты по кибербезопасности советуют обращать внимание на адрес отправителя, наличие ошибок в тексте письма и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не стать жертвой цифровых мошенников.

Ранее стало известно, что в России фиксируется новая волна мошенничества: злоумышленники начали представляться сотрудниками поликлиник.