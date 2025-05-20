Смерч разрушил дом и вырвал деревья в селе под Хабаровском

Непогода бушевала в городе накануне — ветер оборвал провода, и многие остались без света. Однако Смирновка, расположенная в 19 км от Хабаровска, пострадала особенно сильно. Местные жители рассказывают, что мощный вихрь пронесся по одной из улиц, повалив деревья и практически разрушив одно из домов, а затем ушел в сторону леса, не тронув соседние строения.