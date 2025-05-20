Смерч разрушил дом и вырвал деревья в селе под Хабаровском

В Хабаровске из-за плохих погодных условий были повалены деревья, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Непогода обрушилась на город вечером в понедельник, 19 мая. Ливень сопровождался сильным ветром, который срывал деревья с корнями. Особенно пострадали тополя — один из них чуть не упал на детей, играющих рядом.
Жители улицы Сергеевской остались без электричества, так как упавшие деревья повредили электропровода. Кроме того, в одном из домов на этой улице была повреждена крыша.
Смерч также разрушил дом и вырвал деревья в селе неподалеку от Хабаровска.
Непогода бушевала в городе накануне — ветер оборвал провода, и многие остались без света. Однако Смирновка, расположенная в 19 км от Хабаровска, пострадала особенно сильно. Местные жители рассказывают, что мощный вихрь пронесся по одной из улиц, повалив деревья и практически разрушив одно из домов, а затем ушел в сторону леса, не тронув соседние строения.