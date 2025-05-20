Экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева обвиняют в шести эпизодах мошенничества

В 2003—2009 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, а после этого был назначен генеральным директором дочерней компании АФК «Система» — ОАО «Система-инвест». Под управление Хорошавцева перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть», а также весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.