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Экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева обвиняют в шести эпизодах мошенничества

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев обвиняется в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: AP 2024

«Хорошавцев Виктор Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, обвиняемый в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказано в материалах дела. Там отмечается, что потерпевшим является госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал Хорошавцева на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Хорошавцев объявлен в федеральный и международный розыск.

В 2003—2009 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, а после этого был назначен генеральным директором дочерней компании АФК «Система» — ОАО «Система-инвест». Под управление Хорошавцева перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть», а также весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.