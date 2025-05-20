Экс-сенатора от Удмуртии Хорошавцева обвиняют в шести эпизодах мошенничества

«Хорошавцев Виктор Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, обвиняемый в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказано в материалах дела. Там отмечается, что потерпевшим является госкорпорация «Агентство страхования вкладов».
Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал Хорошавцева на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Хорошавцев объявлен в федеральный и международный розыск.
В 2003—2009 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Удмуртии, а после этого был назначен генеральным директором дочерней компании АФК «Система» — ОАО «Система-инвест». Под управление Хорошавцева перешла восьмая по объему добычи российская нефтяная компания «Башнефть», а также весь топливно-энергетический комплекс Башкирии.