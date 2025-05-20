В Бурятии за сутки потушили лесные пожары на площади около 4,7 тыс. га

«Ликвидировано три очага в Еравнинском и Северо-Байкальском районах на площади 4 670 га. По оперативным данным, утром 20 мая действует 12 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах, их общая площадь — 24 408 га», — сообщили в агентстве.