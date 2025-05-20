В Бурятии за сутки потушили лесные пожары на площади около 4,7 тыс. га

«Ликвидировано три очага в Еравнинском и Северо-Байкальском районах на площади 4 670 га. По оперативным данным, утром 20 мая действует 12 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах, их общая площадь — 24 408 га», — сообщили в агентстве.
Новые очаги обнаружены в Еравнинском, Закаменском и Северо-Байкальском районах. Причина их возникновения — неосторожное обращение с огнем.
«Угрозы населенным пунктам нет. Пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники», — пояснили в РАЛХ. В тушении пожаров участвуют 375 человек — сотрудники лесной охраны, авиалесоохраны и добровольцы. Задействовано 69 единиц техники.
На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.