Не уступил дорогу: ДТП на перекрёстке в Артёме закончилось гибелью водителя

В Артёме проводится проверка по факту аварии, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошёл на улице Дежнёва. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля Toyota Prius двигался со стороны улицы Щорса в направлении Западной. На перекрёстке неравнозначных дорог он не уступил транспортному средству, имевшему преимущество, и столкнулся с Toyota Camry.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Водитель Prius получил тяжёлые травмы и скончался в медицинском учреждении. Известно, что водительский стаж виновника ДТП составляет 23 года. В этом году он уже нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности.
Назначены экспертизы, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Напомним, в ночь на 19 мая во Владивостоке произошло смертельное ДТП. На Нижнепортовой, 6 «г», сбили пешехода. Полиция проводит проверку.