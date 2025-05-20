Не уступил дорогу: ДТП на перекрёстке в Артёме закончилось гибелью водителя

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Водитель Prius получил тяжёлые травмы и скончался в медицинском учреждении. Известно, что водительский стаж виновника ДТП составляет 23 года. В этом году он уже нарушал правила дорожного движения и привлекался к административной ответственности.