Минобороны требует взыскать 2,6 млрд рублей с судостроительного завода «Вымпел»

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Министерства обороны РФ с требованием о взыскании с ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” 2,6 млрд рублей. Это следует из искового заявления, с которым ознакомился ТАСС.