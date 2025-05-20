Минобороны требует взыскать 2,6 млрд рублей с судостроительного завода «Вымпел»

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО “Судостроительный завод “Вымпел” составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рублей”, — отмечается в исковом заявлении.
Арбитражный суд Москвы должен будет решить вопрос о принятии иска к производству. Подробности требований ведомства пока не сообщаются.
Судостроительный завод ОСК «Вымпел» специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2 200 тонн.