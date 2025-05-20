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Минобороны требует взыскать 2,6 млрд рублей с судостроительного завода «Вымпел»

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Министерства обороны РФ с требованием о взыскании с ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” 2,6 млрд рублей. Это следует из искового заявления, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО “Судостроительный завод “Вымпел” составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рублей”, — отмечается в исковом заявлении.

Арбитражный суд Москвы должен будет решить вопрос о принятии иска к производству. Подробности требований ведомства пока не сообщаются.

Судостроительный завод ОСК «Вымпел» специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2 200 тонн.