Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки

По данным поисковой организации «ПримПоиск», Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник «ПримПоиск» сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.