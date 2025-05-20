Мужчину, пропавшего на сапе в море во Владивостоке, ищут вторые сутки

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Спасатели и волонтеры вторые сутки продолжают поиски мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки с подругой на сапе во Владивостоке.
По данным поисковой организации «ПримПоиск», Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник «ПримПоиск» сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.
«Поиски продолжаются, от нас задействованы катера», — сказал РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС РФ.
В «ПримПоиске» РИА Новости добавили, что их волонтеры тоже продолжают поиски мужчины.