Трамп заявил о «красной линии» в вопросе участия США в урегулировании на Украине

«У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — отметил Трамп в ответ на вопрос журналистов, существуют ли для администрации США условия, после которых страна выйдет из процесса по мирному урегулированию на Украине. По словам американского лидера, детали этой «красной линии» он предпочитает не раскрывать. Трансляцию выступления вел Белый дом в YouTube.