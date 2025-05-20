Подростки устроили массовый погром памятников на кладбище в Лесозаводске

По информации полиции, сотрудники патрульной службы застали 12-летнего подростка за срыванием рамок с фотографиями усопших. Двое других участников, предположительно в возрасте 14−15 лет, скрылись с места происшествия. В отношении них возможно возбуждение уголовного дела — минимальный возраст уголовной ответственности за подобные действия в России составляет 14 лет.