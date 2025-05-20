Подростки устроили массовый погром памятников на кладбище в Лесозаводске

По подозрению в причастности к происшествию задержан 12-летний подросток, двое его старших товарищей находятся в розыске.
Как стало известно, инцидент произошел на территории одного из кладбищ в Лесозаводске. Местные жители, пришедшие навестить могилы родственников, обнаружили разрушенные надгробия и перевернутые стелы.
«Я только на прошлой неделе восстановил памятник родному человеку. А теперь он снова разбит вдребезги», — рассказал в отчаянии один из очевидцев.
По информации полиции, сотрудники патрульной службы застали 12-летнего подростка за срыванием рамок с фотографиями усопших. Двое других участников, предположительно в возрасте 14−15 лет, скрылись с места происшествия. В отношении них возможно возбуждение уголовного дела — минимальный возраст уголовной ответственности за подобные действия в России составляет 14 лет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности остальных участников акта вандализма. Также будет оценен нанесенный материальный ущерб. Ситуацию на контроле держит отдел МВД по Лесозаводску.