Водителя, сбившего девочку-пешехода и скрывшегося с места ДТП, разыскивает ГАИ Владивостока

Авария произошла в районе гаражного кооператива на улице Лермонтова у дома № 85 (строение 2). Девочка шла по краю проезжей части (тротуаров на указанной территории нет), наехавшее на неё транспортное средство двигалось следом в попутном направлении — от дома № 70 к дому № 84. Какое именно транспортное средство совершило наезд, правоохранительные органы сейчас выясняют.
На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. Медики выявили у девочки нетяжкую травму, ей назначено амбулаторное лечение.
В отношении неизвестного водителя составлены административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью» и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».
«Очевидцев произошедшего просят позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку: 8 (423) 249 09 21, 249 05 56», — сообщает полиция.
Напоминаем, это уже вторая с конца прошлой недели авария в Трудовом с участием несовершеннолетнего пешехода и бегством водителя с места ДТП. Вечером 17 мая при наезде также пострадала 15-летняя девочка, её госпитализировали с травмой позвоночника. 42-летнюю виновницу аварии инспекторы ГАИ выявили, когда она устроила второе ДТП за вечер, врезавшись в препятствие и получив переломы. У автомобилистки установлено состояние опьянения.