Водителя, сбившего девочку-пешехода и скрывшегося с места ДТП, разыскивает ГАИ Владивостока

Напоминаем, это уже вторая с конца прошлой недели авария в Трудовом с участием несовершеннолетнего пешехода и бегством водителя с места ДТП. Вечером 17 мая при наезде также пострадала 15-летняя девочка, её госпитализировали с травмой позвоночника. 42-летнюю виновницу аварии инспекторы ГАИ выявили, когда она устроила второе ДТП за вечер, врезавшись в препятствие и получив переломы. У автомобилистки установлено состояние опьянения.