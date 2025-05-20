Россия поставила новый рекорд по поставкам железа и стали в Южную Корею

«Южнокорейские компании в апреле купили у российского бизнеса 67,4 тысячи тонн железа и стали на 30,3 миллиона долларов», — передает данные РИА Новости. Этот показатель стал максимальным за последние полтора года, превысив мартовские объемы более чем в три раза. Предыдущий рекорд по объемам был зафиксирован в декабре 2023 года, а по выручке — в феврале 2024.