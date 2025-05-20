Трамп упрекнул Байдена, что он слишком поздно рассказал о своем раке

«Я думаю, это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили давным-давно. Потому что, чтобы добраться до девятой стадии [рака], нужно много времени.», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Также он отметил, что общественность не была проинформирована о диагнозе Байдена своевременно и предположил, что стоит выяснить детали у лечащих врачей президента. Трансляцию выступления Белый дом вел в YouTube.