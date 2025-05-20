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Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке 19 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 оштрафована на 30 тыс. рублей за отказ 19 пассажирам в перевозке в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что в январе и феврале 2025 года по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна перевозчиком отказано в воздушной перевозке 19 пассажирам, приобретшим билеты на рейсы по маршрутам Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Омск, Москва — Чита», — говорится в сообщении.

В связи с этим генеральному директору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона, приняты дополнительные меры, направленные на недопущение подобных фактов.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением, установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.