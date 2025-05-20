Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке 19 пассажиров

«Установлено, что в январе и феврале 2025 года по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна перевозчиком отказано в воздушной перевозке 19 пассажирам, приобретшим билеты на рейсы по маршрутам Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Омск, Москва — Чита», — говорится в сообщении.
В связи с этим генеральному директору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона, приняты дополнительные меры, направленные на недопущение подобных фактов.
Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением, установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.