Мужчину, пропавшего на сапе в море около Владивостока, ищут вторые сутки

Спасатели и волонтеры продолжают поиски мужчины, который пропал во Владивостоке во время морской прогулки с подругой на сапе. По информации поисковой организации «ПримПоиск», Виктор и Алена вышли в море 18 мая, отправившись из Второй речки в Амурский залив, но вскоре пропали. Поиски длились до поздней ночи воскресенья с использованием лодок и квадрокоптеров, а в понедельник они были возобновлены. Об этом пишет РИА Новости.
В тот же день «ПримПоиск» сообщил о том, что в районе Де-Фриза был найден сап, на котором находились пропавшие. Позже вечером очевидцы обнаружили тело женщины, которое прибило к берегу недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе, как сообщили в ГУ МЧС. Свидетели утверждают, что у пропавших не было спасательных жилетов во время их выхода в море.
«Поиски продолжаются, мы задействовали катера», — сообщил представитель регионального ГУ МЧС РФ в интервью РИА Новости. В «ПримПоиске» также отметили, что их волонтеры продолжают активно участвовать в поисках мужчины.