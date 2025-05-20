Мужчину, пропавшего на сапе в море около Владивостока, ищут вторые сутки

В тот же день «ПримПоиск» сообщил о том, что в районе Де-Фриза был найден сап, на котором находились пропавшие. Позже вечером очевидцы обнаружили тело женщины, которое прибило к берегу недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе, как сообщили в ГУ МЧС. Свидетели утверждают, что у пропавших не было спасательных жилетов во время их выхода в море.