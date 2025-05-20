Трамп сделал Путину комплимент после телефонного звонка

Разговор Трампа и Путина длился более двух часов.
Глава США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как «приятного джентльмена». Это произошло после их телефонного разговора.
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«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин», — передает слова Трампа The Independent. Американский лидер отметил, что беседа была продуктивной и стороны достигли прогресса.
Телефонный разговор глав двух государств длился более двух часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.