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Трамп сделал Путину комплимент после телефонного звонка

Глава США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как «приятного джентльмена». Это произошло после их телефонного разговора.

Разговор Трампа и Путина длился более двух часов.

Глава США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как «приятного джентльмена». Это произошло после их телефонного разговора.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп провели телефонные переговоры по Украине: какие детали беседы стали доступны публике.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин», — передает слова Трампа The Independent. Американский лидер отметил, что беседа была продуктивной и стороны достигли прогресса.

Телефонный разговор глав двух государств длился более двух часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.