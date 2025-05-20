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На Алтае ядовитая змея укусила мальчика из Новосибирска

Это произошло во время прогулки по лесу.

Источник: Freepik

Семья из Новосибирска отправилась на Алтай на минувших выходных. Там Алёна, Альберт и их сын Даниил пошли прогуляться по лесу, где ребёнка и укусила змея, пишет Сиб.фм.

Мальчик наступил на бугорок и вдруг заплакал. По словам матери, она увидела, как от ребёнка быстро уползает гадюка. Укус пришёлся на ногу, родители обработали рану и отправились в больницу.

Там мальчику провели необходимые процедуры и выписали обезболивающее. Врачи заверили, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

Ранее BFM-Новосибирск писал о 14-летней девочке, которую укусил клещ. Ей ввели иммуноглобулин.