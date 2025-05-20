На Алтае ядовитая змея укусила мальчика из Новосибирска

Семья из Новосибирска отправилась на Алтай на минувших выходных. Там Алёна, Альберт и их сын Даниил пошли прогуляться по лесу, где ребёнка и укусила змея, пишет Сиб.фм.
Мальчик наступил на бугорок и вдруг заплакал. По словам матери, она увидела, как от ребёнка быстро уползает гадюка. Укус пришёлся на ногу, родители обработали рану и отправились в больницу.
Там мальчику провели необходимые процедуры и выписали обезболивающее. Врачи заверили, что жизни ребёнка ничего не угрожает.
Ранее BFM-Новосибирск писал о 14-летней девочке, которую укусил клещ. Ей ввели иммуноглобулин.