Полюбила маньяка в 14 лет: эксперты рассказали о подражательнице Пичушкина

«Она безэмоционально и спокойно рассказывает все детали, например, как молоток запутался у нее в наушниках. Возможно, в ходе психолого-психиатрической экспертизы у нее что-то выявят, но на мой взгляд, это просто хладнокровная психопатка, которая не испытывает никаких переживаний по поводу совершенного. Она говорит так, будто просто гуляла по лесу», — отметил эксперт.