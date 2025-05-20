Полюбила маньяка в 14 лет: эксперты рассказали о подражательнице Пичушкина

В Бердянске Запорожской области 14-летнюю школьницу подозревают в жестоком убийстве 7-летней девочки, которая ранее числилась пропавшей. Во время допроса подросток хладнокровно рассказала, как совершила преступление. Также выяснилось, что школьница испытывала нездоровое влечение к «битцевскому маньяку» Пичушкину.
Эксперты в беседе с aif.ru прокомментировали, как часто несовершеннолетние совершают преступления такого характера и возможно ли с раннего возраста выявить у детей склонность к садизму и жестокости.
«Убийство в Бердянске — из ряда вон выходящий случай».
Жестокое убийство 7-летней девочки в Бердянске Запорожской области, подозреваемой в котором является 14-летняя школьница, является редким и исключительным случаем. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что такие преступления выходят за пределы обычного подросткового насилия.
«Дети этого возраста могут дразнить, травить, издеваться, но не убивать. Подобные случаи единичны и встречаются крайне редко», — отметил Игнатов.
Он добавил, что подозреваемая достигла возраста уголовной ответственности, однако окончательное решение примут по результатам психолого-психиатрической экспертизы.
Как 14-летняя школьница убивала 7-летнего ребенка в Бердянске.
Ориентировки о пропаже первоклассницы появились в сети утром 17 мая. Сообщалось, что девочка 16 мая примерно в 17:00 вышла на прогулку и не вернулась. К публикациям прилагалось фото с приметами: белая футболка с цветочным рисунком, черные шорты, розовые резиновые тапочки, рост около 130 см и светлые глаза.
Полиция вела поиски девочки, к которым также подключились неравнодушные жители города. Следственный комитет сразу же начал проверку по факту исчезновения ребенка. Поиски длились недолго — девочку нашли мертвой в лесополосе. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
19 мая появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве. Ею оказалась 14-летняя школьница, которая в ходе допроса подробно рассказала, как все произошло.
«Взяла сумку, положила туда свой молоток, дневник, где все записывала. Вижу — идет она, маленькая», — рассказала подросток.
Она пригласила первоклассницу погулять, и та без сомнений согласилась. Девочки направились в сторону лесопосадки, которую школьница заранее выбрала.
«Пытаюсь достать молоток, он запутался в наушниках, ничего не получается… Она идет вперед, начинает оглядываться», — продолжила подозреваемая.
В этот момент школьница ударила молотком 7-летнюю девочку, после чего поспешила домой. При допросе следователь спросил, куда она дела молоток, на что подозреваемая ответила, что инструмент лежит у нее дома и что семилетняя девочка — не первая ее жертва.
Во время общения со следователем 14-летняя школьница хладнокровно описывала детали убийства, ее голос и интонация оставались спокойными.
«Хладнокровная психопатка».
Врач-психиатр Василий Шуров заявил aif.ru, что подозреваемая в убийстве 7-летней девочки в Запорожской области на допросе вела себя как хладнокровная психопатка. Он подчеркнул, что школьница безэмоционально и подробно рассказывала о совершенном преступлении, не проявляя признаков раскаяния или переживаний.
«Она безэмоционально и спокойно рассказывает все детали, например, как молоток запутался у нее в наушниках. Возможно, в ходе психолого-психиатрической экспертизы у нее что-то выявят, но на мой взгляд, это просто хладнокровная психопатка, которая не испытывает никаких переживаний по поводу совершенного. Она говорит так, будто просто гуляла по лесу», — отметил эксперт.
По словам Шурова, отсутствие эмоциональной реакции на преступление и подробное изложение случившегося без признаков раскаяния могут свидетельствовать о психопатических чертах.
«Психопаты, как правило, аморальны, не испытывают угрызений совести и способны спокойно и методично рассказывать о содеянном», — добавил психиатр, подчеркнув необходимость тщательной психолого-психиатрической экспертизы для определения вменяемости подозреваемой и выявления возможных психических расстройств.
Школьница из Бердянска была фанаткой «битцевского маньяка».
Как пишут некоторые Telegram-каналы, 14-летняя школьница является поклонницей и подражательницей известного в России «битцевского маньяка» Александра Пичушина. На его счету 49 убийств в поселке Харп, а недавно он признался в еще 11 эпизодах. Сообщается, что подросток оставила возле тела убитой первоклассницы записку с признанием в любви к Пичушину.
Как объяснил aif.ru криминалист Михаил Игнатов, 14-летняя девочка в самом деле могла действовать под влиянием историй о серийных убийцах, в том числе «битцевского маньяка». Он уточнил, что поведение подозреваемой может иметь подражательный характер.
«Если она интересовалась серийными маньяками, такими как Чикатило, Пичушкин, Головкин, нельзя исключать, что пыталась кому-то подражать», — пояснил эксперт.
Особое внимание он обратил на выбор орудия убийства.
«Молоток, скорее всего, — это подражание Пичушкину. Это его “фирменное” орудие, которым он забивал своих жертв», — напомнил криминалист.
По мнению Игнатова, возможно, у подростка есть садистские наклонности, и мотивом преступления стало само убийство, а не личная неприязнь.
«Вполне вероятно, что это убийство ради убийства», — добавил эксперт.
Что грозит 14-летней школьнице за убийство 7-летней девочки.
По словам Игнатова, школьнице-убийце из Бердянска может грозить до 10 лет лишения свободы. Он уточнил, что уголовное дело, скорее всего, возбудят по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.
«Если будет доказано, что преступление совершила она, больше 10 лет колонии общего режима ей дать не могут — такие ограничения установлены законом для лиц младше 18 лет», — пояснил эксперт.
Криминалист подчеркнул, что окончательное решение зависит от результатов психолого-психиатрической экспертизы. В случае, если девочку признают невменяемой, ее могут направить на принудительное лечение в специализированный стационар закрытого типа.
«Если экспертиза покажет, что она не осознавала свои действия в момент преступления, еене осудят, а отправят на лечение. Причем нередко таких пациентов довольно быстро после лечения признают “здоровыми” и освобождают», — отметил Игнатов.
Он добавил, что наибольшую тревогу в таких случаях вызывает риск рецидива.
Кроме того, по его словам, если вина школьницы будет подтверждена, ответственность могут понести и ее родители — за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию. Однако, как считает эксперт, до лишения родительских прав, скорее всего, дело не дойдет.
Семья и учителя могли заранее рассмотреть в 14-летней школьнице убийцу.
Криминалист Игнатов заявил aif.ru, что поведение 14-летней школьницы могло заранее свидетельствовать о склонности к жестокости и садизму. По его словам, подобные психотипы обычно не остаются незамеченными — они проявляются в повседневной жизни ребенка и особенно заметны для окружения.
«Таких детей выдает поведение: интерес к маньякам, мрачные рисунки с топорами и отрубленными головами, тревожные записи в дневниках, специфичный стиль одежды. Учителя и родители могли бы это заметить и насторожиться», — отметил эксперт.
Игнатов подчеркнул, что основная ответственность за профилактику подобных ситуаций лежит на взрослых — в первую очередь на родителях и педагогах.
«Необходимо обращать внимание на круг интересов ребенка. Если подросток зачитывается историями о серийных убийцах и вдохновляется их образом, важно срочно подключить специалистов — психолога, возможно, психиатра — и объяснить, к чему это может привести», — пояснил он.
Эксперт также отметил, что отсутствие идеологических ориентиров и занятости у подростков сегодня создает риск для формирования девиантного поведения.
«В советское время дети были вовлечены в кружки, секции, пионерские и комсомольские организации — это формировало социальную норму. Сейчас подростки предоставлены сами себе», — заключил Игнатов.