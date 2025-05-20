Учительница совратила ребенка в школьном классе

В ходе следствия школьник признался, что их тесное общение с Андерсон началось еще в сентябре 2024 года, а со временем переросло в интимную связь. Подросток рассказал, что они неоднократно вступали в половую близость, причем последний инцидент произошел прямо в учебном классе утром 16 мая, перед началом занятий. В тот же день женщину задержали.