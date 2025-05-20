Учительница совратила ребенка в школьном классе

В США правоохранительные органы задержали преподавательницу из Флориды по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетним учеником.
По данным телеканала WFLA-TV, 27-летняя Брук Андерсон работала в средней школе города Ривервью и теперь находится под стражей. Поводом для возбуждения дела стали сведения о возможных недопустимых отношениях между педагогом и подростком.
В ходе следствия школьник признался, что их тесное общение с Андерсон началось еще в сентябре 2024 года, а со временем переросло в интимную связь. Подросток рассказал, что они неоднократно вступали в половую близость, причем последний инцидент произошел прямо в учебном классе утром 16 мая, перед началом занятий. В тот же день женщину задержали.
Офис шерифа округа Хилсборо предъявил Андерсон обвинение в растлении малолетнего. Суд над ней назначен на ближайшее время, точная дата заседания пока не определена.
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