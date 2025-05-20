Взяла дневник и молоток: школьница откровенно описала, как убивала девочку

14-летняя школьница из города Бердянск Запорожской области, сознавшаяся в убийстве 7-летней девочки, общается со следователями подробно и откровенно. Об этом aif.ru рассказал источник в силовых структурах.
Подозреваемая в убийстве, скорее всего, была знакома с жертвой, так как они обе являются местными.
По версии следствия, задержанная нанесла девочке не менее трех ударов молотком в область головы. Так же совершал свои зверские преступления «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, которому девочка-подросток пыталась подражать. По данным СМИ, она оставила возле тела девочки записку, где написала, что любит Пичушкина, который отбывает пожизненное наказание.
Эксперты проверят школьницу проверят на вменяемость.
Молоток запутался в наушниках.
14-летняя подробно изложила следователю, как развивались события.
«Взяла сумку, положила туда свой молоток, дневник, где все записывала. Вижу — идет она, маленькая», — рассказала подросток.
Она предложила девочке из первого класса пойти вместе на прогулку, и та без колебаний согласилась. Обе направились в сторону лесополосы, которую старшая школьница заранее выбрала.
«Пытаюсь достать молоток, он запутался в наушниках, ничего не получается… Она идет вперед, начинает оглядываться», — продолжила девочка.
В этот момент она нанесла удар молотком по голове 7-летней девочки, а затем поспешно ушла домой. Когда следователь задал вопрос о молотке, подозреваемая ответила, что он находится у неё дома, и добавила, что это была не первая её жертва.
Как ни странно, во время допроса школьница с поразительным хладнокровием рассказывала о случившемся, её голос оставался ровным и спокойным.
Планировала убийство, но жертву выбрала случайно.
Задержанная рассказала, что выбирала жертву случайным образом. Также, известно, что фанатка маньяка планировала нападение заранее.
«Девочку вероятно знала, так как они все местные, но выбор убить именно на нее пал случайно. Просто попалась ей на глаза, — сказал aif.ru источник в силовых структурах, — цель убить у нее была, но кого именно она не планировала».
Созналась в других преступлениях.
Следователи проверяют информацию о жертвах других преступлений, в которых созналась несовершеннолетняя. По ее словам их может быть двое. Идет ли речь также о маленьких детях, пока неизвестно.
Следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших.
Поклоннице маньяка грозит до 10 лет.
По факту убийства возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанной может грозить до 10 лет лишения свободы, заявил aif.ru криминалист Михаил Игнатов. Больше несовершеннолетним по закону дать нельзя, отметил эксперт. Окончательное решение будет зависеть от результатов психолого-психиатрической экспертизы.