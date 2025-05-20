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В Омске прекратили дело священника, повесившего в храме икону с бандеровцами

Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Омский областной суд прекратил дело священника, разместившего в греко-католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы икону с изображением бандеровцев. Дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, 57-летнего священника задержали в апреле прошлого года оперативники УФСБ. Адепту греко-католической, или униатской церкви вменяли две стати УК РФ: «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений». Своей вины он не признал. Приход Покрова Пресвятой Богородицы по решению суда был закрыт.