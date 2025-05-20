В Иркутске двое ранее судимых парней избили и ограбили подростка

В Иркутске вечером 11 мая двое неизвестных напали на 14-летнего подростка, который возвращался домой. Обвиняемые несколько раз ударили школьника по лицу и телу, после чего отобрали сотовый телефон и скрылись. В отдел полиции обратилась мать потерпевшего, пишет ИА IrkutskMedia.
Прибывшие на место сотрудники полиции опросили возможных свидетелей преступления, а также изъяли видео с камер наблюдения. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых. В течение часа оперативники задержали злоумышленников. Ими оказались двое 20-летних местных жителей, ранее судимых за имущественные преступления.
Сейчас по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Подозреваемые заключены под стражу. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
Следователи проводят все необходимые следственные действия. Фигуранты дали признательные показания в совершении преступления. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Прокуратура Куйбышевского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Надзорный орган оценит законность принятых следователями решений.
Напомним, в Ангарске полицейские задержали молодых людей, которые совершили три преступления за один день. Трое местных жителей сначала ограбили магазин, затем комнату в общежитии, а после побили мужчину.