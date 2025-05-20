В Иркутске двое ранее судимых парней избили и ограбили подростка

В Иркутске вечером 11 мая двое неизвестных напали на 14-летнего подростка, который возвращался домой. Обвиняемые несколько раз ударили школьника по лицу и телу, после чего отобрали сотовый телефон и скрылись. В отдел полиции обратилась мать потерпевшего, пишет ИА IrkutskMedia.