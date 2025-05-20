Лес загорелся от непотушенной сигареты в Иркутском районе

Непотушенная сигарета стала причиной лесного пожара в Иркутском районе. Сообщение о горении сухой травы на 10-м км Голоустненского тракта поступило в пожарную охрану от очевидцев накануне, 18 мая. На ликвидацию пожара на площади 31 га, из которой лесной — 14 га, потребовалось более 8 часов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Работали 61 сотрудник МЧС и 15 единиц техники. Дознаватели установили, что 46-летний мужчина допустил неосторожность при курении. От его непотушенной сигареты загорелась сухая растительность. По факту пожара проводится проверка.
Напомним, что в садоводстве «Труд» Зиминского района 62-летняя женщина сжигала мусор на своём участке. Из-за ветра искры попали на сухую траву и загорелись. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.