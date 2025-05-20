Лес загорелся от непотушенной сигареты в Иркутском районе

Непотушенная сигарета стала причиной лесного пожара в Иркутском районе. Сообщение о горении сухой травы на 10-м км Голоустненского тракта поступило в пожарную охрану от очевидцев накануне, 18 мая. На ликвидацию пожара на площади 31 га, из которой лесной — 14 га, потребовалось более 8 часов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.