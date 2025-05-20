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Несовершеннолетнюю задержали после ограбления девушки на платформе станции «Фрязево» МЖД

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнюю девочку после ограбления пассажирки на платформе станции «Фрязево» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Источник: РИА "Новости"

«Восточным следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК РФ установлена причастность несовершеннолетней 2009 года рождения к совершению преступления, предусмотренного п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (“Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья”)», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, вечером 15 мая на платформе железнодорожной станции «Фрязево» Горьковского направления МЖД в Подмосковье несовершеннолетняя обвиняемая, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитила мобильный телефон у потерпевшей 2001 года рождения, после чего скрылась.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции ЛУ МВД России на станции “Москва-Курская” незамедлительно организованы мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. По горячим следам несовершеннолетняя была задержана. В настоящее время следователи СК России ходатайствуют перед судом об избрании задержанной меры пресечения», — подчеркнули в СК.

Отмечается, что следствие организовало комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.