Несовершеннолетнюю задержали после ограбления девушки на платформе станции «Фрязево» МЖД

По версии следствия, вечером 15 мая на платформе железнодорожной станции «Фрязево» Горьковского направления МЖД в Подмосковье несовершеннолетняя обвиняемая, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитила мобильный телефон у потерпевшей 2001 года рождения, после чего скрылась.