Несовершеннолетнюю задержали после ограбления девушки на платформе станции «Фрязево» МЖД

«Восточным следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК РФ установлена причастность несовершеннолетней 2009 года рождения к совершению преступления, предусмотренного п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (“Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья”)», — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, вечером 15 мая на платформе железнодорожной станции «Фрязево» Горьковского направления МЖД в Подмосковье несовершеннолетняя обвиняемая, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитила мобильный телефон у потерпевшей 2001 года рождения, после чего скрылась.
«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции ЛУ МВД России на станции “Москва-Курская” незамедлительно организованы мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. По горячим следам несовершеннолетняя была задержана. В настоящее время следователи СК России ходатайствуют перед судом об избрании задержанной меры пресечения», — подчеркнули в СК.
Отмечается, что следствие организовало комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.