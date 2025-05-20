НАТО ограничило военный потенциал Украины, считают эксперты.
НАТО ограничило военный потенциал Украины, пытаясь превратить ВСУ в «миниатюрную европейскую армию», что фактически снизило ее обороноспособность. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
«НАТО оказало Украине “медвежью услугу”, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой. Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — пишет The National Interest.
Отмечается, что вместо развития собственных военных решений страна стала зависимой от западных технологий и стандартов. Эти факторы также уменьшили способность ВСУ к быстрой адаптации на поле боя.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что перспектива вступления страны в альянс прописана в официальных документах НАТО. Однако США и генсек организации Марк Рютте неоднократно подчеркивали, что принять Украину в текущих условиях невозможно. Россия, в свою очередь, указывает, что отказ Киева от планов по вступлению в НАТО мог бы стать шагом к мирному урегулированию конфликта.