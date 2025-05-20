NI: помощь НАТО обернулась для Киева военной отсталостью

«НАТО оказало Украине “медвежью услугу”, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой. Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — пишет The National Interest.