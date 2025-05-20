Прорыв водопровода в центре Самары 19 мая планируют устранить за 48 часов

Ранее МК в «Самаре» сообщал о масштабном коммунальном разливе на перекрестье улиц Самарской и Вилоновской в Самаре.
Там прорвало водопроводную трубу диаметром 300 мм. Пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. Произошло это вечером в понедельник.
Для ликвидации аварии были привлечены 25 сотрудников компании «РКС-Самара» и 12 единиц спецтехники. Ведутся работы по откачке воды, к месту дополнительно направляются ремонтные бригады.
Зона происшествия огорожена, городскими властями организовано взаимодействие с главным инженером предприятия Игорем Давыдовым, который на месте контролирует все этапы устранения аварии.
В результате повреждения временно приостановлено холодное водоснабжение для двух нежилых объектов по адресам: ул. Самарская, 175 и 152.
Специалисты планируют завершить восстановительные работы к вечеру 29 мая. Общий срок устранения утечки с последующим благоустройством оценивается в 48 часов.
Движение транспорта по улице Самарской, на участке от Вилоновской до Ульяновской, временно закрыто. Водителей просят использовать альтернативные маршруты.
Также граждан призывают не подходить к зоне работ во избежание рисков для безопасности, а также чтобы не затруднять выполнение задач ремонтными службами.
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