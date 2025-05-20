Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прорыв водопровода в центре Самары 19 мая планируют устранить за 48 часов

Ранее МК в «Самаре» сообщал о масштабном коммунальном разливе на перекрестье улиц Самарской и Вилоновской в Самаре.

Ранее МК в «Самаре» сообщал о масштабном коммунальном разливе на перекрестье улиц Самарской и Вилоновской в Самаре.

Там прорвало водопроводную трубу диаметром 300 мм. Пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. Произошло это вечером в понедельник.

Для ликвидации аварии были привлечены 25 сотрудников компании «РКС-Самара» и 12 единиц спецтехники. Ведутся работы по откачке воды, к месту дополнительно направляются ремонтные бригады.

Зона происшествия огорожена, городскими властями организовано взаимодействие с главным инженером предприятия Игорем Давыдовым, который на месте контролирует все этапы устранения аварии.

В результате повреждения временно приостановлено холодное водоснабжение для двух нежилых объектов по адресам: ул. Самарская, 175 и 152.

Специалисты планируют завершить восстановительные работы к вечеру 29 мая. Общий срок устранения утечки с последующим благоустройством оценивается в 48 часов.

Движение транспорта по улице Самарской, на участке от Вилоновской до Ульяновской, временно закрыто. Водителей просят использовать альтернативные маршруты.

Также граждан призывают не подходить к зоне работ во избежание рисков для безопасности, а также чтобы не затруднять выполнение задач ремонтными службами.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!