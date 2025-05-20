В Челябинске при пожаре в частном доме погиб 20-летний парень

Трагедия произошла в Металлургическом районе рано утром 20 мая.
«Горели вещи на площади 15 квадратных метров в частном жилом доме на двух хозяев по улице 32-й годовщины Октября», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Мужчина и женщина успели эвакуироваться из опасной зоны до прибытия огнеборцев. Мужчина 58 лет был госпитализирован: он получил ожоги и отравление продуктами горения. Во время тушения обнаружен погибший 2004 года рождения.
Сотрудникам МЧС удалось отстоять жилье и не допустить распространения огня на вторую половину дома.
В причине пожара предстоит разобраться специалистам отделения дознания по пожарам. Пожарный извещатель в доме отсутствовал.