Прокуратура просит 19 лет тюрьмы для бывшего замглавы Генштаба РФ Арсланова

Бывшему заместителю главы Генштаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) генералу-полковнику Халилу Арсланову грозит лишение свободы на срок до 19 лет — его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в правоохранительных органах.
Так, гособвинение выступило инициатором отправки Арсланова в тюрьму за получение взятки в особо крупных размерах.
Кроме того, прокурор попросил выписать обвиняемому штраф на сумму более 120 миллионов рублей.
Также планируется лишить экс-замглавы Генштаба РФ всех ранее полученных наград и звания генерал-майор, передает ТАСС.
Помимо Арсланова, по делу проходят экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления российской армии полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев.
Ранее также стало известно, что Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 миллионов рублей у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева.