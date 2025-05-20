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Прокуратура просит 19 лет тюрьмы для бывшего замглавы Генштаба РФ Арсланова

Бывшему заместителю главы Генштаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) генералу-полковнику Халилу Арсланову грозит лишение свободы на срок до 19 лет — его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в правоохранительных органах.

Бывшему заместителю главы Генштаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) генералу-полковнику Халилу Арсланову грозит лишение свободы на срок до 19 лет — его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в правоохранительных органах.

Так, гособвинение выступило инициатором отправки Арсланова в тюрьму за получение взятки в особо крупных размерах.

Кроме того, прокурор попросил выписать обвиняемому штраф на сумму более 120 миллионов рублей.

Также планируется лишить экс-замглавы Генштаба РФ всех ранее полученных наград и звания генерал-майор, передает ТАСС.

Помимо Арсланова, по делу проходят экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления российской армии полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев.

Ранее также стало известно, что Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 миллионов рублей у главы Ярославского радиозавода Сергея Якушева.