Прокуратура просит 19 лет тюрьмы для бывшего замглавы Генштаба РФ Арсланова

Бывшему заместителю главы Генштаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) генералу-полковнику Халилу Арсланову грозит лишение свободы на срок до 19 лет — его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в правоохранительных органах.