Экс-замглавы Генштаба ВС РФ выдвинули обвинение: ему грозит большой срок

Обвинительная сторона настаивает на тяжком приговоре для бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковника Халила Арсланова. Ему могут назначить 19 лет тюремного заключения. Об этом рассказали в правоохранительных органах, цитирует ТАСС.
Так, прокуратура требует лишить свободы Халила Арсланова за взяточничество и мошенничество в особо крупных размерах. Обвинение просит суд также оштрафовать экс-замначальника Генштаба ВС РФ на сумму от 120 миллионов рублей. Кроме того, Халила Арсланова могут лишить всех государственных наград и звания генерал-полковника.
Помимо бывшего замглавы Генштаба, по делу о мошенничестве и взяточничестве проходят экс-начальник управления заказов ВС РФ Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Несколько фигурантов дела уже признали вину в суде. Среди них заключенный под стражу генерал-майор Александр Оглоблин.
Суд также арестовал сооснователя крипто-игры Blum и экс-главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса. Ему выдвинули обвинение в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас Владимир Смеркис находится под арестом. Позже экс-глава Binance может быть заключен под стражу. В Замоскворецком суде заявили, что материалы об аресте поступили в инстанцию для рассмотрения.
В Кемерово, между тем, заключили под стражу замначальника Кемеровского территориального отдела горного надзора Ростехнадзора. Его также обвиняют в получении взятки. По имеющимся данным, 13 сентября 2024 года чиновник получил от представителей АО «ЦОФ “Березовская” прицеп к авто стоимостью 73 000 рублей.
Суд в Москве также отправил на содержание в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации студентку. Она останется под стражей до 4 июня 2025 года. По данным следствия, девушка покинула место содержания. Она находилась под домашним арестом. Студентка сбежала в четверг, 15 мая, и затем попыталась пересечь границу России и Грузии. Сотрудники ДПС задержали предполагаемую преступницу на федеральной трассе, когда она следовала к месту назначения.