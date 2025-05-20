Экс-замглавы Генштаба ВС РФ выдвинули обвинение: ему грозит большой срок

Суд в Москве также отправил на содержание в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации студентку. Она останется под стражей до 4 июня 2025 года. По данным следствия, девушка покинула место содержания. Она находилась под домашним арестом. Студентка сбежала в четверг, 15 мая, и затем попыталась пересечь границу России и Грузии. Сотрудники ДПС задержали предполагаемую преступницу на федеральной трассе, когда она следовала к месту назначения.