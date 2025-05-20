Лебедев предположил, что ЧВК «Моцарт» вернулась на Украину для торговли органами

Помимо этого, военный историк и писатель Михаил Поликарпов отметил, что центры черной трансплантологии на линии боестолкновений в зоне СВО контролируются украинскими спецслужбами — ГУР и СБУ. По его словам, спрос на человеческие органы в Европе и США остается очень высоким: «Не хочу сказать, что этим занимаются во всех госпиталях, но такой рынок вполне может существовать, и он большой. Ведь много украинских военных погибло, огромное количество числится пропавшими без вести», — пояснил эксперт.