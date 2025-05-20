Новый гражданин РФ, обвиняемый в попытке вступить в ИГ*, отправлен в СИЗО

Московский суд принял решение заключить под стражу недавно получившего российское гражданство Шахбоза Давлатова, обвиняемого в намерении присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*). Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Согласно материалам дела, Давлатов, ранее являвшийся гражданином другой страны, был задержан по подозрению в попытке участия в деятельности террористического формирования. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте, аргументируя это тем, что на свободе обвиняемый мог бы поддерживать связи с другими членами ИГ*, чья деятельность угрожает безопасности России.
В середине апреля суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив подозреваемого в следственный изолятор.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
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