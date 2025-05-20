Новый гражданин РФ, обвиняемый в попытке вступить в ИГ*, отправлен в СИЗО

Согласно материалам дела, Давлатов, ранее являвшийся гражданином другой страны, был задержан по подозрению в попытке участия в деятельности террористического формирования. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте, аргументируя это тем, что на свободе обвиняемый мог бы поддерживать связи с другими членами ИГ*, чья деятельность угрожает безопасности России.