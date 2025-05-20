100 млн в сейфе. В деле экс-замгубернатора Дона появились новые подробности

И это еще не всё — также сотрудниками были обнаружены еще две подобные упаковки разного размера, в которых находилось более 750 тысяч рублей. Но главное сторона обвинения оставила напоследок. Николай Селезнёв — тот самый, что изначально обратился в органы, будет давать показания только на следующем заседании. При этом дистанционно: он опасается за свои жизнь и здоровье.