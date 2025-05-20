100 млн в сейфе. В деле экс-замгубернатора Дона появились новые подробности

19 мая 2025 года прошло очередное слушание по делу экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарёва, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. В ходе разбирательства давали показания четыре свидетеля, в том числе бывшие подчиненные Кушнарёва. А также стало известно, что оперативники увидели в доме чиновника во время обыска. Rostov.aif.ru посетил Железнодорожный суд Ростова, подробности — в нашем репортаже.
Коллеги заговорили.
Виталия Кушнарёва доставили в зал суда с опозданием, что уже стало своего рода традицией. Но последнее слушание отличалось от предыдущих активностью самого экс-замгубернатора, что было связано со списком приглашенных свидетелей. Суд опросил работников донского минтранса, то есть бывших коллег и подчиненных Кушнарёва.
Виталий Васильевич живо участвовал в процессе, задавал наводящие вопросы профессионального характера и вёл себя куда более уверенно, нежели раньше. Активность и позитив Кушнарёва перешел и на группу поддержки — они впервые улыбались в зале суда.
Согласно показаниям свидетелей, Кушнарёв не мог задержать срок сдачи объектов и требовать из-за этого взятку, так как он не имеет прямого влияния на расчёт с подрядчиком, в частности — с компанией «Т-Транс».
Напомним, 24 ноября 2024 года Виталия Кушнарёва задержали в офисе компании «Т-Транс» при попытке получения им взятки в размере 27 млн рублей. Глава компании Николай Селезнёв ранее обратился в УФСБ России по Ростовской области с якобы доказательствами вымогательства взятки Кушнарёвым взамен на его покровительство перед СК и ФАС.
В назначенный день встречи сотрудники выдали Селезнёву деньги — 2 млн рублей меченными купюрами и муляжи в размере 25 млн рублей, взятку упаковали в подарочный пакет. Когда Кушнарёв клюнул на наживку, сотрудники ворвались в кабинет и задержали экс-замгубернатора.
При задержании и осмотре места происшествия Кушнарёв утверждал, что эта сумма — материальная помощь футбольному клубу «Ростов». Однако сам клуб категорически отрицал просьбы о любой помощи. Также в жилище экс-замгубернатора нашли незарегистрированный пистолет «Кольт» и патроны к нему, вследствие чего Кушнарёву накинули еще статью за незаконное хранение оружия.
С 21 апреля начались судебные заседания, на первом из которых группа поддержки хамила прессе, но к последующим заседаниям родственники умерили свой пыл. На последнем заседании уже адвокат Кушнарёва Артур Мелоян получил замечание от суда из-за неподобающего поведения. В ходе слушаний был продлён арест на всё имущество семьи экс-замгубернатора — это большое количество коммерческой и жилой недвижимости в Ростовской области и Москве, а также легковой автомобиль марки Audi. Все имущество было записано на родственников Кушнарёва.
Несмотря на все потуги адвоката жены подсудимого Оксаны Кушнарёвой, арест, наложенный на имущество, был продлен до 3 октября 2025 года.
Удивились все!
После опроса всех свидетелей государственный обвинитель зачитал материалы дела, связанные с обыском в квартире и загородном доме экс-замгубернатора. Прокурор перечислил все виды оружия, которые были записаны на Кушнарёва и которые тот хранил дома, а также сообщил о найденных деньгах.
И если на информацию о «заначке», находящейся в квартире подсудимого, слушатели дела снисходительно вздохнули (изъятая сумма не насчитывает и 700 тыс. рублей), то информация о хранимых средствах в сейфе на даче Кушнарёва ввела слушателей в состояние шока — в сейфе с электронным замком хранилось 20 аккуратно сложенных упаковок пятитысячных купюр общим номиналом 100 млн рублей наличными!
И это еще не всё — также сотрудниками были обнаружены еще две подобные упаковки разного размера, в которых находилось более 750 тысяч рублей. Но главное сторона обвинения оставила напоследок. Николай Селезнёв — тот самый, что изначально обратился в органы, будет давать показания только на следующем заседании. При этом дистанционно: он опасается за свои жизнь и здоровье.
Из Таганрогского суда Селезнёв подключится по видеоконференцсвязи. Ходатайство адвоката Артура Мелояна о переносе допроса Селезнёва в стены Железнодорожного суда было отклонено, что вызвало бурю эмоций у стороны защиты, а также у подсудимого и его группы поддержки. На этом заседание было окончено. Следующее слушание назначено на 10.30 26 мая 2025 года.
Rostov.aif.ru продолжит следить за этим громким процессом.