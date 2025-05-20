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Бойцы РФ рассказали, как при помощи хитрости освободили Котляровку в ДНР

Российские военные применили тактическую хитрость для успешного освобождения населенного пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, бойцы использовали дымовую завесу для отвлечения внимания украинских беспилотников и авиации, что позволило им преодолеть оборонительные сооружения противника.

Бойцы РФ удивили ВСУ, когда по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке.

Российские военные применили тактическую хитрость для успешного освобождения населенного пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, бойцы использовали дымовую завесу для отвлечения внимания украинских беспилотников и авиации, что позволило им преодолеть оборонительные сооружения противника.

«В лесополосах на подходах к населенному пункту мы создали дымовой заслон, благодаря чему БПЛА, авиация противника была отвлечена в тот момент туда», — рассказал Рябов. Видео с выступлением военного было, предоставлено Минобороны РФ, РИА «Новости».

Он добавил, что в этот момент российские бойцы взяли четырехметровые лестницы, с помощью которых смогли преодолеть танковый ров. «Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту», — подчеркнул боец, отметив, что подобного противник не ожидал.

Освободили Котляровку ВС РФ 12 мая. Следом российские военные заняли Миролюбовку и Александрополь.