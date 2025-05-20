Бойцы РФ рассказали, как при помощи хитрости освободили Котляровку в ДНР

Он добавил, что в этот момент российские бойцы взяли четырехметровые лестницы, с помощью которых смогли преодолеть танковый ров. «Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населенному пункту», — подчеркнул боец, отметив, что подобного противник не ожидал.