Пилот «Уральских авиалиний» избежал приговора после наезда на техника в Кольцово

Комиссия Росавиации, расследовавшая травмирование в аэропорту Кольцово, оперативно подготовила рекомендации для аэропортов. Комиссия сообщила, что при подготовке самолета Airbus A320 с регистрационным номером RA-73832, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии», к выполнению рейса U6−2985 из Екатеринбурга в Бишкек командир воздушного судна после запуска двигателей не подал команду на отключение переговорного устройства выпускающему технику. КВС получил от диспетчера разрешение на руление, снял самолет со стояночного тормоза и начал движение. В это время техник находился у передней стойки шасси. В результате произошел наезд переднего колеса на ногу специалиста.