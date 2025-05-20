Пилот «Уральских авиалиний» избежал приговора после наезда на техника в Кольцово

Свердловский областной суд оставил без изменений решение о прекращении уголовного дела в отношении пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова. который в аэропорту Кольцово допустил наезд на 21-летнего техника Раиля Хасанова. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга еще несколько месяцев назад принял решение прекратить дело в связи с примирением сторон. Изменения решения суда первой инстанции добивалась прокуратура.
ЕАН писал, что 19 мая 2024 года Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Кольцово выруливал со стоянки ипередними колесными шасси наехал на ноги авиатехника по выпуску воздушного судна. В результате травмы Хасанову ампутировали ногу.
Несмотря на происшествие, авиакомпания не уволила Красноперова, это подтвердили в пресс-службе. По словам Амира Хасанова, брата пострадавшего, пилот извинился перед Раилем и его семьей.
Комиссия Росавиации, расследовавшая травмирование в аэропорту Кольцово, оперативно подготовила рекомендации для аэропортов. Комиссия сообщила, что при подготовке самолета Airbus A320 с регистрационным номером RA-73832, принадлежащего авиакомпании «Уральские авиалинии», к выполнению рейса U6−2985 из Екатеринбурга в Бишкек командир воздушного судна после запуска двигателей не подал команду на отключение переговорного устройства выпускающему технику. КВС получил от диспетчера разрешение на руление, снял самолет со стояночного тормоза и начал движение. В это время техник находился у передней стойки шасси. В результате произошел наезд переднего колеса на ногу специалиста.