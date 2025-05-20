Житель Башкирии хранил в гаражах более 800 литров нелегального спирта

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в 2024 году он приобрел без лицензии у неустановленного следствием лица спиртосодержащую жидкость. Товар мужчина разместил в гаражах на улицах Диспетчерской и Бабушкина. Его задержали сотрудники полиции и изъяли незаконную продукцию на более 680 тысяч рублей.