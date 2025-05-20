В Иркутске у 14-летнего подростка силой украли телефон

У 14-летнего подростка, который живет в Куйбышевском районе Иркутска украли телефон при выходе из магазина. С заявлением в полицию обратилась мать подростка. Как сообщили КП-Иркутск в МВД России «Иркутское», по ее словам, вечером к магазину, где стоял сын, подошли двое неизвестных, ударили его, забрали телефон и убежали. Сумму ущерба женщина оценила в 40 тысяч рублей.