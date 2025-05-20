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Казахстанец пьяным пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Житель Семея попытался скрыться от полиции, но в ходе погони не справился с управлением и попал в ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Абай.

Источник: Пресс-служба ДП области Абай

Как рассказали в ДП, в Семее патрульные полицейские заметили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения на улице Бозтаева. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение с высокой скоростью.

"Преследование завершилось на перекрестке: водитель Mazda, выехав на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗ. От удара кузов автомобиля деформировался, водитель оказался зажат внутри.

Первые минуты после аварии оказались решающими — полицейские, пытавшиеся остановить нарушителя, первыми пришли ему на помощь. Совместно с прибывшими экипажами и неравнодушными водителями они отжали деформированную дверь и извлекли мужчину из салона. Медики зафиксировали у него лишь незначительные ссадины", — рассказали в пресс-службе.

Установлено, что 38-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее повреждение автомобиля, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.