Казахстанец пьяным пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Как рассказали в ДП, в Семее патрульные полицейские заметили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения на улице Бозтаева. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение с высокой скоростью.
"Преследование завершилось на перекрестке: водитель Mazda, выехав на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗ. От удара кузов автомобиля деформировался, водитель оказался зажат внутри.
Первые минуты после аварии оказались решающими — полицейские, пытавшиеся остановить нарушителя, первыми пришли ему на помощь. Совместно с прибывшими экипажами и неравнодушными водителями они отжали деформированную дверь и извлекли мужчину из салона. Медики зафиксировали у него лишь незначительные ссадины", — рассказали в пресс-службе.
Установлено, что 38-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее повреждение автомобиля, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.