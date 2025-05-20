Казахстанец пьяным пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Первые минуты после аварии оказались решающими — полицейские, пытавшиеся остановить нарушителя, первыми пришли ему на помощь. Совместно с прибывшими экипажами и неравнодушными водителями они отжали деформированную дверь и извлекли мужчину из салона. Медики зафиксировали у него лишь незначительные ссадины", — рассказали в пресс-службе.