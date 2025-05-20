В Приамурье мужчина пытался продать 10 кг наркотиков

«УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность гражданина РФ, намеревавшегося организовать незаконный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере Из незаконного оборота выведено около 10 кг синтетического наркотика, что составляет порядка 40 тысяч разовых доз», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что стоимость извлеченного из незаконного оборота вещества стоимостью свыше 150 млн рублей.