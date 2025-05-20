Минобороны потребовало взыскать 2,6 миллиарда рублей с завода «Вымпел»

Российское Министерство обороны подало иск в столичный арбитражный суд с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” порядка 2,6 миллиарда рублей. Соответствующая информация следует из заявления.
— Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО «Судостроительный завод “Вымпел” составляет 2 миллиарда 690 миллионов 774 тысяч 271 рубль, — говорится в документе.
Так, московский суд обязан принять решение по вопросу принятия данного иска к производству. О других деталях требований оборонного ведомства пока информации не поступало.
Предприятие занимается разработкой и выпуском различных ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных и других судов из стали, передают в ТАСС.
3 апреля Минобороны также подало иск в арбитражный суд, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, специализирующегося на выпуске самолетов малой авиации и комплексов для противодействия беспилотникам.