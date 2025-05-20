Замначальника полиции волгоградского главка МВД арестовали на Ставрополье

Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Волгоградской области Руслан Тоймухамедов арестован Ленинским райсудом Ставрополья.
С ходатайством о заключении высокопоставленного правоохранителя обратилось следствие, убежденное в том, что в результате в том числе его преступных действий минэкономразвития Ставропольского края причинен ущерб на общую сумму 2 млн 350 тысяч рублей.
Пресс-служба суда сообщает: по данным следствия, фигурант уголовного дела С. зная, что ИП Л. не имеет возможности организовать и проводить бизнес-миссии в Туркменистане и Турции, заключила тем не менее с ним два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссий на сумму 850 тысяч рублей и 1 млн 400 тысяч рублей.
В дальнейшем С. предоставила отчет отразив в нем недостоверные сведения об участниках бизнес-миссий, которые фактически участие в них не принимали.
«Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Волгоградской области гражданин Т., что подтверждается материалами, представленными УФСБ России по Ставропольскому краю», — уточняется в сообщении суда.
Тоймухамедова обвиняют по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Под стражу он заключен на 13 суток, до 27 мая.
Ранее, в минувшем январе, полковнику был вручен почетный знак «За отличие при защите и обеспечении безопасности населения» — он проявил себя на ЧП — железнодорожной аварии в Котельниковском районе.