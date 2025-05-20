Замначальника полиции волгоградского главка МВД арестовали на Ставрополье

Пресс-служба суда сообщает: по данным следствия, фигурант уголовного дела С. зная, что ИП Л. не имеет возможности организовать и проводить бизнес-миссии в Туркменистане и Турции, заключила тем не менее с ним два договора возмездного оказания услуг по организации и проведению бизнес-миссий на сумму 850 тысяч рублей и 1 млн 400 тысяч рублей.