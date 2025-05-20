В омском СНТ участки ушли под воду из-за прорыва водопровода

В СНТ «Восток», расположенном в Омске, произошёл серьёзный прорыв водопровода. В результате десятки участков оказались затоплены — по словам местных жителей, на некоторых из них вода стоит «по колено». Многие дачи в этом садоводстве используются как постоянное жильё.
«Топит неделю. Участки по колено в воде. Стоимость участков — от 1 млн рублей. При поиске причин затопления садоводами выявлены многочисленные прорывы водопровода (проведён около трёх лет назад). Выяснилось, что договор на обслуживание данного водопровода не заключён ни с кем!» — пишут местные жители в паблике «Инцидент Омск».
Обслуживающая организация отсутствует, договоров не заключено, поэтому устранять последствия затопления фактически некому.
В администрации Октябрьского округа пояснили, что специалисты занимаются откачкой воды и её сбросом в реку Омь. Для ускорения работ количество насосов было увеличено. Однако, как уточняют в ведомстве, речь может идти о подтоплении другого района — Осташково, который находится более чем в четырёх километрах от СНТ «Восток».
В администрации также напомнили, что если садоводов не устраивает работа их председателя, они могут обратиться в суд.