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В омском СНТ участки ушли под воду из-за прорыва водопровода

На ситуацию отреагировали в администрации Октябрьского округа.

Источник: Om1 Омск

В СНТ «Восток», расположенном в Омске, произошёл серьёзный прорыв водопровода. В результате десятки участков оказались затоплены — по словам местных жителей, на некоторых из них вода стоит «по колено». Многие дачи в этом садоводстве используются как постоянное жильё.

«Топит неделю. Участки по колено в воде. Стоимость участков — от 1 млн рублей. При поиске причин затопления садоводами выявлены многочисленные прорывы водопровода (проведён около трёх лет назад). Выяснилось, что договор на обслуживание данного водопровода не заключён ни с кем!» — пишут местные жители в паблике «Инцидент Омск».

Обслуживающая организация отсутствует, договоров не заключено, поэтому устранять последствия затопления фактически некому.

В администрации Октябрьского округа пояснили, что специалисты занимаются откачкой воды и её сбросом в реку Омь. Для ускорения работ количество насосов было увеличено. Однако, как уточняют в ведомстве, речь может идти о подтоплении другого района — Осташково, который находится более чем в четырёх километрах от СНТ «Восток».

В администрации также напомнили, что если садоводов не устраивает работа их председателя, они могут обратиться в суд.