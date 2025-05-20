В омском СНТ участки ушли под воду из-за прорыва водопровода

В администрации Октябрьского округа пояснили, что специалисты занимаются откачкой воды и её сбросом в реку Омь. Для ускорения работ количество насосов было увеличено. Однако, как уточняют в ведомстве, речь может идти о подтоплении другого района — Осташково, который находится более чем в четырёх километрах от СНТ «Восток».