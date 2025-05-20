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Под Красноармейском в рядах ВСУ замечены польские наемники

Иностранцы были замечены в первой линии обороны на направлении города Красноармейск.

Источник: Аргументы и факты

В районе города Красноармейск были замечены наёмники, говорящие на английском и польском языках, сообщил военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый».

«Я слышал их голоса, но лично не видел. Они говорили по-английски и по-польски», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам бойца, иностранцы были замечены в первой линии обороны на направлении города Красноармейск.

Ранее плененный колумбийский наемник рассказал, что солдаты ВСУ расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не тянуть их за собой.