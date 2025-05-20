Омича судят за ДТП с тремя погибшими пассажирами

Инцидент произошел 26 сентября 2020 года, утром. Гражданин, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по трассе «Омск-Красноярка» вместе с четырьмя друзьями после празднования дня рождения дочери у одного из них. В процессе движения он грубо нарушил правила дорожного движения, в том числе превысил скорость в условиях ограниченной видимости, потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и затем в кювет глубиной около двух метров, после чего машина перевернулась.