Омича судят за ДТП с тремя погибшими пассажирами

Прокурор предложил суду наказать виновника аварии, 36-летнего местного жителя, сроком на 6 лет 9 месяцев лишения свободы. Он обвиняется по части пятой статьи 264 УК РФ, согласно которой речь идет о грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек.
Инцидент произошел 26 сентября 2020 года, утром. Гражданин, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по трассе «Омск-Красноярка» вместе с четырьмя друзьями после празднования дня рождения дочери у одного из них. В процессе движения он грубо нарушил правила дорожного движения, в том числе превысил скорость в условиях ограниченной видимости, потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и затем в кювет глубиной около двух метров, после чего машина перевернулась.
В результате аварии погибли три пассажира автомобиля, возраст которых составил от 31 до 34 лет, среди них был и молодой отец. Один из друзей обвиняемого получил серьезные травмы.
Водитель не признал свою вину в совершении преступления и отрицал, что он был за рулем автомобиля во время аварии. Однако доказательства, представленные стороной обвинения, включая результаты комплексной судебно-медицинской экспертизы, указывают на причастность подсудимого к преступлению.
Государственный обвинитель предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 9 месяцев.
Кроме того, прокурор настаивал на полном удовлетворении исковых требований, заявленных представителями погибших, о взыскании с виновного 18 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Следующее заседание суда, на котором будет объявлен приговор, состоится 21 мая текущего года.