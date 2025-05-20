Мужчина разрубил начальника на мелкие кусочки и выкинул в ручей

Издание News9Live сообщило, что в Индии сотрудник охранной фирмы разрубил своего начальника на мелкие кусочки и выкинул в водоем.
Уточняется, что инцидент произошел в штате Гуджарат, в городе Сурат. Останки руководителя частного охранного предприятия Dubey Security Services Чандрабхана Дебея были обнаружены 16 мая.
«Заявление в правоохранительные органы написали его знакомые 13 мая. Они сообщили, что мужчина выехал из офиса и не вернулся домой. В ходе расследования выяснилось, что с ним расправился его помощник Рашид Ансари», — отмечает издание.
По версии следствия, Ансари напал на Дебея у него дома убил и расчленил. Части тела нападавший сложил в два мешка и выбросил их в ближайший ручей.
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