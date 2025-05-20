Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина разрубил начальника на мелкие кусочки и выкинул в ручей

Издание News9Live сообщило, что в Индии сотрудник охранной фирмы разрубил своего начальника на мелкие кусочки и выкинул в водоем.

Издание News9Live сообщило, что в Индии сотрудник охранной фирмы разрубил своего начальника на мелкие кусочки и выкинул в водоем.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Гуджарат, в городе Сурат. Останки руководителя частного охранного предприятия Dubey Security Services Чандрабхана Дебея были обнаружены 16 мая.

«Заявление в правоохранительные органы написали его знакомые 13 мая. Они сообщили, что мужчина выехал из офиса и не вернулся домой. В ходе расследования выяснилось, что с ним расправился его помощник Рашид Ансари», — отмечает издание.

По версии следствия, Ансари напал на Дебея у него дома убил и расчленил. Части тела нападавший сложил в два мешка и выбросил их в ближайший ручей.

Читайте также: В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей.