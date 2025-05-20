В Киеве запаниковали из-за популярности антиукраинских кандидатов на выборах в Польше

«В Польше значительно растет поддержка групп, которые хотят нормализовать дипломатические отношения с Россией, что может негативно сказаться на отношениях с Украиной. Больше всего меня испугали шесть процентов Гжегожа Брауна, который настроен против Украины У Брауна вместе со Славомиром Менценом, который также устраивал акции против Украины, вместе более 20 процентов голосов», — заявил Княжицкого. Его цитирует Polsatnews.