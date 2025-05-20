В Иркутске женщина получила условный срок за смертельную аварию с самокатчиком

В Иркутске пенсионерке, которая насмерть сбила 27-летного самокатчика, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в мае прошлого года женщина на автомобиле наехала на мужчину, который пересекал дорогу по «зебре» на электросамокате.
— Суд учел состояние здоровья и возраст подсудимой, признание вины, добровольное возмещение морального вреда. Кроме этого важно, что потерпевший также нарушил правила дорожного движения, — сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.
Изначально женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения водительских прав на три года. Но прокурор и адвокат не согласились с приговором и обжаловали его. Стороны попросили изменить реальный срок отбытия наказания на условный. Решение суда вступило в силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у 14-летнего подростка силой украли телефон в Иркутске.