В Иркутске женщина получила условный срок за смертельную аварию с самокатчиком

Изначально женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения водительских прав на три года. Но прокурор и адвокат не согласились с приговором и обжаловали его. Стороны попросили изменить реальный срок отбытия наказания на условный. Решение суда вступило в силу.