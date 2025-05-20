Хищение 6,7 млрд и взятка 12 миллионов: информация о деле замначальника Генштаба Халила Арсланова

Главного связиста Вооруженных сил России обвинили в мошенничестве.
Бывший замначальника Генштаба Халил Арсланов рискует получить 19 лет колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Прокуратура также потребовала лишить его воинского звания и государственных наград. Защита отвергает все обвинения, утверждая, что доказательств вины нет.
Арсланову вменяют мошенничество в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа и получение взятки в 12 миллионов рублей. Вместе с ним по делу проходят внук маршала авиации СССР Павел Кутахов и сотрудник военной приемки Игорь Яковлев. Следствие утверждает, что фигуранты похитили 6,7 млрд рублей.
Генерал-полковник настаивает, что стал жертвой провокации — его заманили на допрос без адвоката, после чего арестовали. Судебный процесс продолжается, защита готовится к прениям, которые могут начаться 26 мая. Подробнее о судебном разбирательстве — в материале URA.RU.
Обвинили в мошенничестве.
Что известно о деле.
Все началось еще в 2020 году. Тогда Халил Арсланов был арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он похитил свыше 6,7 миллиардов рублей при исполнении госконтрактов на ремонт военной техники. Первоначально речь шла о трех контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, но позже обвинения расширили.
Кроме Халила Арсланова по делу также проходят экс-руководитель «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов (звание не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника) и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин (генерал-майор).
Решение суда.
В рамках уголовного дела 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов нигде не указана. Защита обжаловала решения об аресте имущества.
Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Позиция генерала Арсланова.
Арсланов отверг обвинения в хищении 6,7 миллиард рублей, заявил о провокации следственных органов. Он утверждает, что его обманным путем заманили на допрос без адвоката, а обвинения в завышении стоимости спецрадиостанций беспочвенны.
«Меня обманным путем пригласили на беседу, без адвоката, это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице — высшего руководства Вооруженных сил», — сказал Арсланов журналистам. Затем он подчеркнул, что его обвинили в завышении стоимости радиостанции, однако так как она поставляется лишь для Минобороны, рыночной стоимости не существует, поэтому суть обвинений — «надуманная».
Позиция адвоката Арсланова.
Адвокат дополнил, что экспертиза о «завышенной стоимости» некорректна, так как в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной. «Следствие указывает, что цена радиостанции установлена согласно рыночной стоимости, но ее просто не существует, эта радиостанция создана специально для Вооруженных сил», — отметил Антон Антонов. Защита также опровергла данные суда о якобы существующем доме на участке дочери обвиняемого среди арестованных активов.
Позиция сына Арсланова.
Сын генерала Арслан Арсланов настаивает, что все арестованное имущество семьи приобретено на законные средства, включая кредиты и ипотеку. Он дополнил, что не слышал каких либо разговоров от отца о получении какого-либо незаконного вознаграждения. Кроме того, по его словам, в ходе операции органов следствия в октябре 2019 года не было обнаружено крупных сумм, а единственные накопления — 570 тысяч рублей в ипотечной квартире.
Обвинили во взяточничестве.
Процесс над Халилом Арслановым, Павлом Кутаховым и сотрудником военной приемки Игорем Яковлевым продолжился в 235-м гарнизонном военном суде с июня 2022 года. Арсланов и два других фигуранта предстали перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с гособоронзаказом. Генерал-полковнику, кроме того, инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК HA) в размере 12 миллионов рублей от бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.
Сын Арсланова заявил, что новое обвинение было сфабриковано для продления срока содержания под стражей. Арсланов отверг все обвинения, отметив абсурдность ситуации, так как его одновременно обвинили и в хищении миллиардов, и в получении взятки в несколько миллионов.
«Это обвинение никакой сути не несет — зачем человеку получать взятку в несколько миллионов, если он уже якобы уже похитил 6,7 миллиарда?» — передает РИА Новости слова сына.
В марте 2025 года уголовное дело Александра Оглоблина о получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта» было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокат Максим Довгань подтвердил завершение ознакомления с материалами дела. В отличие от Арсланова, Оглоблин признал свою вину по предъявленным обвинениям.
В 2020 году Арсланову предъявили еще одно обвинение во взятке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Какое наказание грозит Арсланову.
Обвинитель запросил дать Арсланову девять лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, он попросил дать обвиняемому запрет занимать руководящие должности в течение трех лет.
За мошенничество прокуратура потребовала лишить его звания генерал-полковника, государственных наград, включая орден Жукова и орден «За военные заслуги», а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, за взятку прокуратура попросила дать Арсланову 13 лет, назначить штраф в 120 миллионов рублей, запретить работать в госслужбе десять лет, а также лишить всех званий и наград.
Таким образом, путем частичного сложения наказаний подсудимому Арсланову грозит 19 лет строгого режима, выплата государству 120,5 млн руб., лишение всех воинских отличий и возможности занимать руководящие должности в течение 12 лет.
Для Игоря Яковлева, считает прокурор, достаточно шести лет общего режима, а с учетом срока, не отбытого по его первому делу (был осужден за махинации в 2018 году Мещанским райсудом), — семи лет. Павел Кутахов, полагает обвинитель, за мошенничество должен отсидеть восемь лет на общем режиме, остаться без звания полковника запаса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей и на три года забыть о госслужбе.
Арсланова обвинили еще в нескольких махинациях.
Рассмотренное судом уголовное дело состоит из 340 томов. Согласно материалам дела, расследование было основано на предполагаемых махинациях при закупке военных маршрутизаторов у АО «Воентелеком», а также расходных материалов у других производителей на сумму почти 1,5 млрд рублей. По версии следствия, оборудование, вопреки условиям контрактов, имело китайское происхождение, а в России его лишь собирали. ГСУ СКР полагает, что стоимость части этих изделий была завышена по сравнению со среднерыночной.
Кроме того, следствие считает, что генерал, полковник и капитан похитили 191,4 млн рублей из почти 250 млн, выделенных «Воентелекому» в рамках проекта «Комплекс работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи». При этом ущерб по данному эпизоду был полностью возмещен самим АО. О других предполагаемых махинациях стало известно благодаря досудебным соглашениям о сотрудничестве, заключенным с прокуратурой предполагаемыми соучастниками хищений из «Воентелекома». Эти лица ранее были осуждены в особом порядке.
Со стороны Минобороны был подан иск к Арсланову, Кутахову и Яковлеву на 1,4 млрд рублей. Гособвинитель потребовал удовлетворить иск в полном объеме, взыскав деньги за причинный ущерб солидарно.