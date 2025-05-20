Хищение 6,7 млрд и взятка 12 миллионов: информация о деле замначальника Генштаба Халила Арсланова

Для Игоря Яковлева, считает прокурор, достаточно шести лет общего режима, а с учетом срока, не отбытого по его первому делу (был осужден за махинации в 2018 году Мещанским райсудом), — семи лет. Павел Кутахов, полагает обвинитель, за мошенничество должен отсидеть восемь лет на общем режиме, остаться без звания полковника запаса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей и на три года забыть о госслужбе.